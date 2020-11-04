В Азербайджане проведён очередной аукцион по приватизации имущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана провела очередной аукцион, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госслужбу.

В ведомстве сообщили, что очередной аукцион состоялся третьего ноября 2020 года, в ходе аукциона был приватизирован пакет акций ОАО "Агджабединское репродукционное птицеводство".

По данным Госслужбы, желающие участвовать в подобных аукционах могут не только разместить электронный заказ на выбранный объект госимущества, но и присоединиться к аукциону в режиме онлайн. Заинтересованные участники могут посетить Пространство оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в день аукциона, а также наблюдать за ним без регистрации, посредством электронных ресурсов.

Отметим, что лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Службы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, должны, пройдя регистрацию, оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены объекта, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион", можно присоединиться к торгам.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @jafarov_zeyni