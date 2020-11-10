Туркменистан назвал объем импортируемых из Узбекистана лекарств
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Благодаря решительной политике Верховного Главнокомандующего сегодня весь азербайджанский народ испытывает радость и гордость - Омбудсмен (ВИДЕО)
Во всех террористических актах против Азербайджана были причастны спецслужбы Армении - Камиль Салимов
На площадке BakuNetwork азербайджанские и украинские эксперты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на карабахском направлении (ВИДЕО)
Это большая личная победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева - Авигдор Либерман о войне в Карабахе
В Азербайджане празднуют победу, а в Армении – траур и беспорядки. Вот, что значит наша сила! – народный артист Сабир Мамедов
Азербайджанская армия, единодушно поддержанная всем народом, сражалась с самоотверженностью и добилась поставленной цели! - Герман Захарьяев (ФОТО/ВИДЕО)
Францию сложно рассматривать как непредвзятого посредника в вопросе карабахского конфликта - политолог
Трехстороннее заявление - это цена, которую Армения заплатила за слишком долгое продолжение войны - Мэтью Брайза
30 лет я мечтаю вновь выпить чай с азербайджанцами в Шуше- всемирно известный фотожурналист Реза Дегати
Первые поставки газа с газового месторождения "Шах Дениз" в Европу через TAP ожидаются к концу 2020 года - ЕБРР
Путин отметил мужество Президента Азербайджана Ильхама Алиева в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе
Армянских и европейских «ученых», занимавшихся археологическими раскопками на оккупированных территориях, необходимо привлечь к уголовной ответственности - НАНА
Выступления президентов Азербайджана и России оставили позитивные впечатления у азербайджанского народа – Эльхан Алескеров (ВИДЕО)
Генпрокурор Азербайджана направил Верховному комиссару ООН официальное письмо в связи с преступлениями Армении
Армения, подписав трёхстороннее заявление, признала, что Карабах – это Азербайджан - российский эксперт
Освобождение города Шуша ВС Азербайджана стало кульминационным моментом в ходе боев в Нагорном Карабахе - российский эксперт
Президент Ильхам Алиев: Турция официально сыграет свою роль в будущем урегулировании этого конфликта и деле соблюдения прекращения огня
В октябре Азербайджан ежедневно добывал более 585 тыс баррелей сырой нефти - министерство энергетики
Президент Ильхам Алиев: Противоположная сторона также должна остановиться. Потому что, если она не остановится, то и мы не остановимся
Президент Ильхам Алиев: Мы сказали, что укажем врагу на его место, прогоним его с наших земель, и мы сделали это!
Президент Ильхам Алиев: Данное заявление позволяет освободить без крови все еще находящиеся под оккупацией наши другие районы
Президент Ильхам Алиев об отказе Пашиняна участвовать в видеоконференции: Каждый человек даже в самой тяжелой, самой критической для него и его страны ситуации должен уважать себя
Президент Ильхам Алиев: Одна из причин подписания заявления связана с освобождением Шуши от оккупации
Президент Ильхам Алиев: Победы Азербайджана вынудили Армению к тому, что Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский районы возвращаются нам политическим путем
Азербайджан празднует победу в Отечественной войне и восстановление исторической справедливости (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Эта война показала всему миру, насколько великим является азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Выражение «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак» уже стало символом нашей победы
Жители Баку направляются во II Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память героических сынов Азербайджана (ВИДЕО)