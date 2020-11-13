Азербайджанский производитель полимера вошел в число резидентов Парка высоких технологий

БАКУ / Trend / - ООО "Bakı Polimer İstehsalat" вошло в число резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) НАНА.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Парк высоких технологий (ПВТ) НАНА.

ООО" Bakı Polimer İstehsalat" уже более пяти лет является одной из ведущих компаний оптовой и розничной продажи упаковочной продукции в Азербайджане. Основной целью ООО "Bakı Polimer İstehsalat" является выведение на рынок качественной местной продукции. Компания производит стрейч-пленки различных видов.

Парк Высоких Технологий Национальной Академии Наук Азербайджана является территорией с необходимой инфраструктурой, материально-технической базой и органами управления для подготовки инновационных продуктов и высоких технологий, проведения опытно-конструкторских разработок и научных исследований с целью их усовершенствования и применения их в промышленности и в других сферах (коммерциализация). Основным направлением деятельности технопарка является обеспечение оказания услуг для создания внешней и внутренней инфраструктуры и осуществления необходимых мер для эффективной предпринимательской деятельности на территории Парка Высоких Технологий НАНА.



Парк Высоких Технологий НАНА создан указом Президента Ильхама Алиева от 8 ноября 2016 года. Целью создания Парка Высоких Технологий НАНА является повышение государственной поддержки в таких сферах, как устойчивое развитие экономики и повышение ее конкурентоспособности, расширение сфер современных научных и технологических инноваций и высоких технологий, проведение научных исследований, создание современных комплексов по освоению новых технологий.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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