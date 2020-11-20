В Азербайджане в декабре начнется выплата субсидий фермерам

БАКУ/Trend/ - Выплата субсидий фермерам начнется во второй декаде декабря, сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

По данным, в настоящее время информация о продуктах из хлопка и табака, полученная от фермеров, размещается поставщиками в электронной системе сельскохозяйственной информации (EKTİS). После проверки информации фермерам начнут выплачивать субсидии.

По оперативным данным на 20 ноября, в 2020 году с территории 99,902 тысяч гектар было собрано 309,267 тысяч тонн хлопка, с территории 3,144 тысяч гектаров - 6,065 тысяч тонн сухого табака.

"Агентство аграрного кредитования и развития Азербайджана рекомендовало фермерам уточнить, что информация о поставляемых ими продуктах размещена поставщиком в EKTIS. Согласно правилам, поставщик должен загрузить в EKTIS договор купли-продажи и квитанции, подтверждающие, сколько и в каком размере он получил товара от фермера",- сообщается в информации.

Отметим, что за каждую тонну хлопка, сданного фермерами поставщику, выплачивается субсидия в размере 100 манатов, за каждую тонну сухого табака - 50 манатов, за каждую тонну влажного табака - 5 манатов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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