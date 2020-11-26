В Азербайджане зафиксированы рекордные показатели урожайности хлопка

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджане собрано 320,542 тысяч тонн хлопка.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

По данным министерства, средняя урожайность хлопка превысила 32 центнера с гектара.

"В этом году в Азербайджане зафиксированы рекордные средние показатели урожайности хлопка. Хотя сбор хлопка полностью не завершен, фермеры уже собрали на полях 320,542 тысяч тонн продукции и передали в пункты по переработке",- отметили в министерстве.

Это на 25,5 тысяч тонн больше итогового показателя прошлого года.

Отметим, что по итогам хлопкового сезона 2019 года по стране было собрано 295 тысяч тонн хлопка.

По оперативным данным на 26 ноября, средняя урожайность хлопка составляет 32,09 центнера. Это один из самых высоких показателей в истории хлопководства Азербайджана. В настоящее время на полях продолжается уборка хлопка, по итогам сезона ожидается дальнейшее увеличение как объемов урожая, так и средней урожайности. Сбор хлопка планируется завершить в оптимальные сроки.

Отметим, что развитие хлопководства в Азербайджане поддерживается государством.

Согласно новому механизму субсидирования, фермеры-хлопководы получают субсидию на посевы. На каждый гектар хлопкового поля фермеру предоставляется субсидия в размере 220 манатов. Выращенная продукция, в зависимости от качества, закупается по 550-650 манатов за тонну.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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