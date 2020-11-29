Взаимоотношения Азербайджана с Россией в сфере АПК выходят на новый этап развития

БАКУ /Trend/ - Программа сотрудничества Азербайджана с Россией в сфере агропромышленного комплекса (АПК) призвана перевести отношения двух стран в сельском хозяйстве на совершенно новый этап.

Об этом сообщил Trend торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

По его словам, программа подразумевает не только обмен аграрной пищевой продукцией, но и поставки современных средств защиты растений и животных, высокотехнологичной сельхозтехники, создание необходимой логистической инфраструктуры, обмен опытом в сфере ветеринарии и борьбе с инфекциями в области растениеводства.

"Программы по сотрудничеству в сфере АПК и туризма были подписаны 9 декабря 2019 года в рамках Восемнадцатого заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджаном",- напомнил торгпред.

Мирсаяпов отметил, что для деловых кругов двух стран безусловным интересом пользуются выставочно-ярмарочные мероприятия.

"Текущие противоэпидемические ограничения сократили их количество, тем не менее в 2020 году товаропроизводители Азербайджана успешно участвовали в ряде специализированных выставок в России. В рамках выставки "Продэкспо 2020", прошедшей в феврале в Москве, азербайджанские компании заключили договоры на экспорт продукции стоимостью 14 миллионов манатов, по которым уже экспортировано товаров более чем на 10 миллионов манатов. На выставке "Worldfood Moscow 2020", состоявшейся в сентябре, Азербайджан был представлен единым национальным стендом. Тридцать азербайджанских компаний представили свою продукцию: гранатовый сок, фундук, вина и прочие алкогольные напитки, фрукты и овощи, минеральные воды, кондитерские и мучные изделия, чай, варенье, сухофрукты, компот, лимонад",- подытожил торговый представитель.

Отметим, что Азербайджан и Россия подписали программы сотрудничества в сферах АПК и туризма, рассчитанные на 2020-2022 годы. Документы подписаны по итогам заседания 9 декабря 2019 года в Баку азербайджано-российской межправительственной комиссией по экономическому сотрудничеству. В частности, стороны подписали Программу сотрудничества в сфере АПК на 2020-2022 годы. Документы подписали вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: Fidan_Babaeva