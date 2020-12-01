Электронные карты сельхозугодий создают в области Казахстана

В Карагандинской области полностью сформировали электронные карты пашенных полей. Стопроцентно будут оцифрованы и все другие сельхозугодия. Это необходимо для оказания государственной поддержки фермерам. Также идёт работа над созданием геоинформационного портала, передаёт Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Ход внедрения цифровых технологий в аграрном секторе обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн. Аким области Женис Касымбек дал поручения по активизации процесса.

«В настоящее время наше ведомство оказывает все 20 государственных услуг в электронном виде, в том числе 16 видов субсидий посредством информационной системы субсидирования «Қолдау», четыре госуслуги - через информационную систему Е-лицензирование. С начала года оказано 6 966 государственных услуг. В области идёт оцифровка сельскохозяйственных угодий. На сегодня полностью сформированы электронные карты пашен и многолетних насаждений. Оцифровано 11 млн га пастбищ, 176,3 тыс. га сенокосных угодий», - доложил руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов.

В рамках программы «Цифровой Казахстан» внедряются элементы точного земледелия. Передовые предприятия «Шахтёрское» и «Найдоровское» показали успех цифровых ферм. В пяти районах области определены 28 хозяйств для продвижения этого опыта. В животноводстве появились первые смарт-фермы, где автоматизированы многие производственные процессы. Цифровые технологии также внедрены на птицефабриках и перерабатывающих предприятиях. На совещании рассказали о реализации проекта геоинформационного портала. В цифровой формат планируется перевести полностью сферы земельных отношений, архитектуры и градостроительства. Это сделает более прозрачными государственные услуги и снизит коррупционные риски. На портале будут размещены все свободные земельные участки. Отмечено, что процессы цифровизации сдерживают слабый интернет в сёлах и нехватка IT-специалистов.

«Многие вопросы цифровизации и связанные с ней современные технологии пока ещё остаются новшеством для фермеров. Есть проблемы с техническим оснащением и кадрами. Особенно больная тема - с интернет соединением, сигнал не доходит до отдалённых полей и зимовок», - сказал Женис Касымбек.

По решению имеющихся проблем глава региона дал поручения управлениям информатизации, оказания государственных услуг и архивов, сельского хозяйства, земельных отношений. На местах необходимо завершить оцифровку всех сельскохозяйственных угодий.