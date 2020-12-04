В Азербайджане ожидается рост урожайности граната

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане к концу 2020 году ожидается рост средней урожайности граната относительно 2019 года.

Об этом сообщил Trend председатель Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов.

По его словам, сбор урожая граната в некоторых регионах страны все еще продолжается.

"В 2019 году сбор урожая граната в Азербайджане составил около 175 тысяч тонн. В 2018 году в Азербайджане было выращено 170 тысяч тонн граната, а 9 300 тонн пошло на экспорт",- сказал Гарашов.

Как отметил председатель, основной целью Ассоциации производителей и экспортеров граната в 2020 году является рост экспорта в ОАЭ и Францию, а также выход на рынки других европейских стран при поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане.

"В прошлом году экспорт азербайджанского граната во Францию составил 18 тонн. Интерес к нашей продукции за границей ежегодно растет. В планах у ассоциации значительно расширить экспорт гранатовой продукции во Францию",- подытожил Гарашов.

Отметим, что Азербайджанская ассоциация производителей и экспортеров граната начала деятельность в ноябре 2016 года. В 2019 году деятельность Ассоциации оказалась крайне плодотворной, таким образом число членов увеличилось почти в 10 раз. К концу 2019 года число членов Ассоциации составило 345 человек против 34 в 2018 году. Ассоциация также тесно сотрудничает с международными организациями в направлении развития гранатоводства.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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