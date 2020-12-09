Началось изучение вопроса запрета ввоза в Россию томатов и яблок из Азербайджана - Агентство продовольственной безопасности
БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана в настоящее время изучает вопрос в связи с решением Россельхознадзора запретить с 10 декабря ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана.
Об этом сообщили Trend в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.
По словам представителя, в ближайшее время будет предоставлена подробная информация о результатах исследования.
Решение принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения вредителей на территории России.
Как отмечается, Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции, поставляемой в Россию.
"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки).
Азербайджан является крупнейшим поставщиком свежих и охлажденных томатов в Россию.
Объем экспорта фруктов и овощей из Азербайджана в целом за первые девять месяцев 2020 года составил 397,338 тысяч тонн, что почти на семь тысяч превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)
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