Началось изучение вопроса запрета ввоза в Россию томатов и яблок из Азербайджана - Агентство продовольственной безопасности

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана в настоящее время изучает вопрос в связи с решением Россельхознадзора запретить с 10 декабря ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана.

Об этом сообщили Trend в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.



По словам представителя, в ближайшее время будет предоставлена подробная информация о результатах исследования.

Решение принято в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения вредителей на территории России.

Как отмечается, Россельхознадзор неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции, поставляемой в Россию.

"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки).

Азербайджан является крупнейшим поставщиком свежих и охлажденных томатов в Россию.

Объем экспорта фруктов и овощей из Азербайджана в целом за первые девять месяцев 2020 года составил 397,338 тысяч тонн, что почти на семь тысяч превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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