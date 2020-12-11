Первый в Казахстане нефтехимический комбинат запустят в Туркестанской области

В Ордабасинском районе Туркестанской области в рамках программы «Карта поддержки предпринимательства» планируется реализация 2-х проектов по глубокой переработке нефти, не имеющих аналогов в Казахстане, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Одно из них - ТОО «Standart Petroleum & Co» с инвестиционной стоимостью 95 млрд тенге. С запуском данного товарищества будет создано более 800 новых рабочих мест. Руководители предприятий планируют не только производить бензин марок АИ-92, АИ-95, но и такую продукцию как бензол, толуол, кислота, полиэтилен низкого давления, нафталин, путем глубокой переработки нефти. Кроме того, на заводе будет производиться 35 МВт электроэнергии в час.

ТОО «Стандарт ресурс» занимается производством фенола, нафталина, антраценового масла, мазута. Завод способен перерабатывать до 30 тыс. тонн каменного угля в год. Здесь 60 граждан будут обеспечены постоянными рабочими местами. К реализации проекта привлечены инвестиции в размере 1,5 млрд тенге.

Отметим, что основным подрядчиком этих проектов является компания «ЭТН Циклон».