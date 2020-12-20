В Азербайджане увеличилась урожайность хлопка

БАКУ /Trend/ - Урожайность хлопка в Азербайджане с начала года возросла.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Азербайджанскую промышленную корпорацию" (АПК).

"В Агджабеди, одном из крупнейших хлопководческих районов страны, с полей собраны 37,612 тысячи тонн хлопка", - говорится в сообщении.

По данным, в 2020 году в этом районе на основе договоров с ООО "Азерпамбыг", ООО "MKT Production Commercial" и ООО "P-Agro" хлопок был выращен на площади 10,689 тысячи гектаров.

"Каждый день с полей собирают более 100 тонн урожая. Урожайность с гектара составляет 35,19 центнера. Производство хлопка увеличилось на 5,513 тысячи тонн, а средняя урожайность - на 4,49 центнера с гектара",-сообщает АПК.

Отметим, что в 2019 году в Агджабединском районе на площади 10,452 тысячи гектаров были выращены 32,99 тысячи тонн продукции, средняя урожайность составила 30,7 центнера с гектара.

Напомним, что в сентябре была завершена реконструкция завода по переработке хлопка ООО "Азерпамбыг", расположенного в Агджабединском районе.

Реконструкция завода была начата в 2019 году с целью увеличения производственных мощностей и доведения ежедневной переработки до 200 тонн.

(Автор: Фидан Бабаева)

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