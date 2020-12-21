Объем промышленного производства в Азербайджане достиг почти 34 млрд манатов

Бизнес 21 декабря 2020 21:00 (UTC+04:00)
Объем промышленного производства в Азербайджане достиг почти 34 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-ноябре 2020 года составил 33,7 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По данным Госкомстата, этот показатель на 4,7 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Также отмечается, что рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе за отчетный период составил 11,5 процентов, а в нефтяном секторе наблюдается спад на 6,4 процентов. В январе-ноябре 2020 года 60,7 процентов объема производства пришлось на добывающую промышленность, 33,2 процента - на перерабатывающую, 5,2 процентов – на сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара и 0,9 процентов - на сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост производства составил 8 процентов, а в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов был зафиксирован спад в 6,9 процентов.

Отметим, что в 2019 году в Азербайджане наблюдался рост промышленного производства в 4,3 процента.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Стоимость экспортируемой Азербайджаном в Грузию электроэнергии снизилась
Стоимость экспортируемой Азербайджаном в Грузию электроэнергии снизилась
Грузия сократила импорт газа из Азербайджана
Грузия сократила импорт газа из Азербайджана
Львиная доля добычи нефти в Азербайджане пришлась на АЧГ
Львиная доля добычи нефти в Азербайджане пришлась на АЧГ
Loading Bars
Лента новостей
Правительство планирует развивать курорты в 2021 году Грузия 21:22
Товарооборот между Узбекистаном и Россией за 10 месяцев увеличился на 20,2% Узбекистан 21:12
Объем промышленного производства в Азербайджане достиг почти 34 млрд манатов Бизнес 21:00
Импорт из Южной Кореи в Азербайджан увеличился на 10% Бизнес 21:00
Эксперт о самых дорогих и дешевых земельных участках в Баку Экономика 20:41
Старший сержант Внутренних войск МВД Азербайджана, павший в боях за Шушу (ФОТО) Общество 20:32
Начальник СГБ Азербайджана встретился с находящимися в стране официальными лицами Афганистана (ФОТО) Политика 20:11
В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено еще 57 частных домов (ФОТО) Общество 19:59
Президент Ильхам Алиев принял министра по чрезвычайным ситуациям России Политика 19:45
Фонд “YAŞAT” представил отчет за первые 10 дней деятельности Экономика 19:44
Условия жизни семьи участника Отечественной войны Гасана Мехтиева также в центре внимания Общество 19:37
Причиной массивного обледенения на Каспии является изменение климата - академик Общество 19:30
Строительство в Шуше, Ханкенди, Кельбаджаре и Лачине должно вестись на основании сейсмического районирования Экономика 19:25
Агентство по развитию МСБ Азербайджана будет сотрудничать с организацией UAFA Экономика 19:18
Глава МИД Азербайджана встретился с афганской делегацией (ФОТО) Политика 19:13
Мы ходили на цыпочках… - народный артист Мабуд Магеррамов о том, как все начиналось в Бакинской русдраме (ФОТО) Культура 18:53
"Караван моей матери" Зейнаб Кязымовой... "Армянское лицо", "Армянская логика" Культура 18:51
В Париже показали дух города Шуша (ФОТО) Культура 18:39
Военная полиция участвует в обеспечении безопасности на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО) Политика 18:37
Мы стали народом-победителем. Нам чужого не надо, но мы и своего не отдадим – народный артист Азербайджана Александр Шаровский Интервью 18:33
Россия останавливает авиасообщение с Великобританией на неделю Европа 18:19
Visa зафиксировала многократный рост бесконтактных транзакций в Азербайджане Финансы 18:09
Азербайджан увеличил импорт грузинского вина Бизнес 18:04
Азербайджан сократил импорт сигарет из Грузии Бизнес 18:02
Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном подтвердили приверженность соглашению Ядерная программа 18:00
Азербайджан сократил импорт скота из Грузии Бизнес 17:53
Стоимость экспортируемой Азербайджаном в Грузию электроэнергии снизилась Энергетика 17:47
Минобразования Азербайджана о результатах учеников, столкнувшихся с техническими проблемами во время национального оценивания Общество 17:45
Минобороны Азербайджана предоставило информацию о военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне Нагорно-карабахский конфликт 17:44
Российские миротворцы стали гарантией безопасности в Нагорном Карабахе - Путин Политика 17:39
Казахстан отправил в Узбекистан почти 4 000 автомобилей Hyundai и JAC Узбекистан 17:38
Россия и Азербайджан ведут конструктивный диалог по всем вопросам - Песков Политика 17:36
Больше половины грузов Азербайджана перевезено автомобильным транспортом Транспорт 17:34
Грузия ввела ограничения для лиц, имеющих историю поездок в Великобританию Грузия 17:32
Ингилойец-грузин Исмаил Ирапов был назван в честь героя фильма "Ферйад". Мама, а что ты сделаешь, если я стану шехидом? (ВИДЕО, ФОТО) Социум 17:32
Госконцерн «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку металлопродукции Тендеры 17:22
Россия обсудит с Азербайджаном вопрос производства вакцины "Спутник V" в стране Общество 17:19
В Азербайджане выявлено 1505 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 3028 человек Общество 17:19
В Нидерландах выявили человека с мутировавшим типом коронавируса Европа 17:15
Объем перевалки транзитных грузов морским транспортом Азербайджана превысил 93% Транспорт 17:07
Хлопкопрядильная фабрика Туркменистана выпустила большой объем продукции Бизнес 17:05
Более половины поступлений госбюджета Азербайджана в 2021 году придется на нефть Финансы 17:02
Грузия сократила импорт цемента из Азербайджана Бизнес 16:58
Предварительные результаты оценки памятников в Шуше - разрушено 11 мечетей Общество 16:57
В Азербайджане увеличится финансирование социально-ориентированных расходов из госбюджета Финансы 16:55
Глава ООО "Бакинская текстильная фабрика" о том, защищают ли от коронавируса изготовленные на дому маски Общество 16:52
В отелях Азербайджана запрещено проводить новогодние мероприятия - агентство по туризму Общество 16:41
МОТ называет конвенции, ратифицированные Туркменистаном Бизнес 16:39
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 16:36
19-летний Алиага Мамедов спас командира, накрыв собой от минометного обстрела: Такой героизм мы видели только в фильмах (ВИДЕО, ФОТО) Социум 16:34
Грузия увеличила импорт чая из Азербайджана Бизнес 16:18
В 2021 году в приоритете у PASHA Bank будет развитие отрасли кибербезопасности Экономика 16:15
Азербайджан сократил импорт тракторов из Грузии Бизнес 16:06
Около половины поступлений в госбюджет Азербайджана на 2021 год будет сформировано за счет налоговых органов Финансы 15:55
Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Грузии Бизнес 15:54
Международный центр мугама приступил к съемкам документально-исследовательских фильмов, посвященных корифеям мугама Культура 15:49
Грузия сократила импорт газа из Азербайджана Энергетика 15:40
Львиная доля добычи нефти в Азербайджане пришлась на АЧГ Энергетика 15:37
В Баку и на Абшероне открылись зимние ярмарки "Из села в город" (ФОТО) Экономика 15:35
TƏBİB внесло ясность в вопрос продажи препаратов, предусмотренных для больных COVİD-19 (ФОТО) Общество 15:30
Азербайджан сократил импорт лекарств из Грузии Бизнес 15:28
Армения обманывала не только Азербайджан, но и международных посредников - депутат Политика 15:25
Обнародован объем добычи нефти с месторождений АЧГ и «Шах-Дениз» с момента ввода в эксплуатацию Энергетика 15:19
В Казахстане запущен завод по производству автобусов, электробусов Yutong Бизнес 15:19
Помощь от “Yeni Hаyat” в размере 1 000 000 манатов для восстановления освобожденных территорий! Общество 15:18
Товарооборот между Грузией и Азербайджаном сократился Бизнес 15:11
Развитие стартап-экосистемы позволит Азербайджану стать сильным игроком на международном рынке ИКТ 15:09
В ближайшее время будет уточнен суммарный потенциал солнечной энергии в Карабахе Энергетика 15:09
Вырос товарооборот между Туркменистаном и Россией Бизнес 15:01
Президент Ильхам Алиев внес изменения в указ об утверждении "Образцового устава публичных юридических лиц" Политика 14:54
В Туркменистане идёт строительство второй очереди водохранилища Туркменистан 14:54
SOCAR открыла еще одну АЗС в Лерике Энергетика 14:49
AzInTelecom запустило новую услугу мониторинга ИТ-инфраструктуры ИКТ 14:47
Видеокадры из села Гараджаллы Джабраильского района Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 14:47
Artinterview - Рашад Мехтиев отвечает на вопросы (ФОТО) Культура 14:45
Азербайджан увеличил добычу газа на 5% Энергетика 14:38
Предложение Президента Азербайджана "подрядчикам" может превратить обычных стейкхолдеров в активных участников - эксперт Экономика 14:32
АМИ Trend и турецкая Albayrak Media Group создают совместную медиаплатформу (ФОТО) Общество 14:28
Минфин Азербайджана заявил о сохранении стабильности маната Финансы 14:23
Почти все водохранилища в освобожденном Карабахе находятся в аварийном состоянии - академия наук Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 14:21
Незначительная часть компаний достигла цифровой трансформации своей деятельности ИКТ 14:20
Международный Банк Азербайджана пожертвовал в Фонд «YAŞAT» один миллион манатов Общество 14:15
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 14:07
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Культура и духовные богатства Карабаха» Общество 14:07
Невероятно красивая история любви Арифа Меликова и Эсмы ханум (ФОТО) Культура 14:02
Растет трудовая миграция из Турции в Казахстан Бизнес 13:59
В Шуше начал работу первый производственный объект (ФОТО) Бизнес 13:58
Объём отгрузки нефти с АЧГ через терминал Джейхан превысил 203 млн баррелей Энергетика 13:54
Предложение банков многократно превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана Финансы 13:52
В Азербайджане увеличивается финансирование образовательной сферы Финансы 13:52
В Азербайджане увеличивается прожиточный минимум Общество 13:43
Экспорт фармпродукции из Индии в Узбекистан за период пандемии возрос Узбекистан 13:38
Метеорологи предупреждают о похолодании в Азербайджане в ближайшие дни Общество 13:35
Франция начнет кампанию по вакцинации 27 декабря Европа 13:33
В ВОЗ призвали страны остановить распространение мутировавшего коронавируса Европа 13:30
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 13:28
В Кельбаджаре, Джабраиле, Шуше, Ханкенди будут созданы современные сейсмостанции Общество 13:28
Мальта ввела двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании Европа 13:19
Минфин Азербайджана огласил объём выделенных средств на восстановление освобожденных территорий Финансы 13:14
Продолжаются работы по улучшению обеспечения азербайджанских войск - минобороны (ВИДЕО) Политика 13:07
Все новости