Объем промышленного производства в Азербайджане достиг почти 34 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-ноябре 2020 года составил 33,7 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По данным Госкомстата, этот показатель на 4,7 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Также отмечается, что рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе за отчетный период составил 11,5 процентов, а в нефтяном секторе наблюдается спад на 6,4 процентов. В январе-ноябре 2020 года 60,7 процентов объема производства пришлось на добывающую промышленность, 33,2 процента - на перерабатывающую, 5,2 процентов – на сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара и 0,9 процентов - на сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара рост производства составил 8 процентов, а в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов был зафиксирован спад в 6,9 процентов.

Отметим, что в 2019 году в Азербайджане наблюдался рост промышленного производства в 4,3 процента.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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