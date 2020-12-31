Увеличился экспорт чая из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2020 года Азербайджан увеличил экспорт чая в суммарном выражении на 0,5 процентов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Экспорт был осуществлен на сумму 8,536 миллионов долларов.

По данным гостаможни, за первые 11 месяцев 2020 года Азербайджан экспортировал 1,232 тысячу тонн чая, что больше показателя аналогичного периода прошлого года на 9,2 процентов.

Отметим, что в январе-ноябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 22,746 миллиарда долларов США, что на 25,8 процентов меньше аналогичного периода 2019 года.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 13,06 миллиардов долларов, что составило сокращение в годовом исчислении на 28,6 процентов. Удельный вес экспорта за год уменьшился на 2,2 процентных пункта, до 57,42 процентов от общего объема внешнеторгового оборота.

Импорт в Азербайджан за январь-ноябрь 2020 года составил 9,685 миллиардов долларов США, сократившись относительно аналогичного периода прошлого года на 21,8 процента. Удельный вес импорта в общей сумме товарооборота увеличился на 2,2 процентных пункта, до 42,58 процентов от общего объема.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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