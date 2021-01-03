Азербайджан сократил ненефтяной экспорт на 8%

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2020 года ненефтяной экспорт Азербайджана составил 1,6 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта".

Согласно данным обзора, экспорт ненефтяного сектора сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 8 процентов или на 142 миллиона долларов.

В январе-ноябре 2020 года в Россию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 628,1 миллионов долларов, в Турцию - 320,6 миллионов долларов, в Швейцарию - 201,3 миллиона долларов, в Грузию - 117 миллионов долларов, и в Китай - 41,3 миллиона долларов.

В ноябре 2020 года экспорт в ненефтяном секторе составил 193,7 миллиона долларов.

За ноябрь 2020 года больше всего товаров было экспортировано в Россию (77,5 миллионов долларов), Турцию (35,1 миллионов долларов), Швейцарию (24,8 миллиона долларов), Грузию (7,9 миллионов долларов) и в Италию (7,3 миллионов долларов).

В целом, экспорт страны за первые шесть месяцев 2020 года составил 13,1 миллиардов долларов США.

Официальный курс на 30 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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