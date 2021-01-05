ОАЭ остались активным участником биржи Туркменистана в декабре 2020 года
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Повышение цен на АИ-92 и дизтопливо в Азербайджане связано с адаптацией к международным стандартам - депутат
Президент Ильхам Алиев: Мы в ближайшие дни ожидаем вакцину, после чего нормальная жизнь будет восстановлена
Президент Ильхам Алиев: В Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа, фестиваль «Хары бюльбюль»
Снижение учетной ставки в Азербайджане способствовало сохранению стабильности нацвалюты - Счетная палата
Президент Ильхам Алиев: Я с отцом был на Днях поэзии Вагифа. Теперь, когда смотришь на мавзолей Вагифа, сжимается сердце
Президент Ильхам Алиев: Проживающие сегодня в Карабахском регионе армяне смогут нормально жить только в рамках Азербайджанского государства
Президент Ильхам Алиев: Освобожденная от оккупации церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам
В Азербайджане для улучшения финансового положения налогоплательщиков введен временный налоговый режим
Президент Ильхам Алиев: Некоторые слова, которые были включены в последнее время в азербайджанский язык, портят его чистоту
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Анара Керимова в связи с назначением его министром культуры (ФОТО)
Азербайджанские и российские саперы приступили к подготовительным курсам по разминированию Агдама (ФОТО)
Повышение цен на бензин в Азербайджане сбалансирует риски дальнейших возможных убытков топливопродающих компаний
Наряду с повышением цен на топливо в Азербайджане также усиливаются меры социальной защиты - депутат
Гражданам Азербайджана, пострадавшим в результате армянской агрессии, оказывается материальная помощь
Медперсонал в Азербайджане, участвующий в борьбе с COVID-19, получил срочные надбавки к зарплате за декабрь
Более 90% кредитования сектора энергетики, химии и природных ресурсов в Азербайджане приходится на инвалюту
История любви героя Карабахской войны Ибрагима Гусейнли – сын родился после гибели отца (ВИДЕО, ФОТО)