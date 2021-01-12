В декабре Турция продолжала оставаться активным участником биржи Туркменистана
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После подписания трехстороннего заявления экспорт Азербайджана может вырасти на 1,2 млрд манатов - ЦАЭРКА
Обновленная политика конфиденциальности мессенджера WhatsApp никак не отразится на азербайджанской аудитории
Дух аристократии в Баку! Путешествие в удивительный мир Максуда Ибрагимбекова – книги, коллекция оружия и картин…(ФОТО)
Подписан меморандум о сотрудничестве между ЗАО “AzerGold” и Азербайджанским Техническим Университетом (ФОТО)
Центр четвертой промышленной революции создаст новые возможности для сотрудничества Азербайджана с Microsoft
Продолжаются меры по снабжению личного состава ВС Азербайджана и организации службы на освобожденных территориях (ВИДЕО)
Окончание Второй Карабахской войны открыло новые возможности для развития инфраструктуры Южного Кавказа
«Узбекнефтегаз»: Произведена реализация 3447 тонн производственных отходов на вторичное использование с целью переработки отходов
Освобождение оккупированных территорий Азербайджана вселяет надежду на возобновление торговых отношений в регионе - аналитик
В нидерландском городе Остервейк на здании мэрии вывешен азербайджанский флаг в память о директоре "Baku Network" Эльхане Алескерове (ФОТО)
Когда заговорил Ильхам Алиев, Пашинян отвернулся и потупил глаза - газета "Коммерсант" о встрече в Москве