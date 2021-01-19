Лондонская биржа металлов планирует отказаться от "живых торгов" и полностью уйти в онлайн

Лондонская биржа металлов (ЛБМ) рассматривает возможность окончательно отказаться от "живых торгов", закрыв так называемый ринг - площадку овальной формы, где брокеры могут заключать сделки путем выкрикивания лотов и цены. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ЛБМ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем указывается, что биржа намерена перейти на полностью электронные торги: именно так площадка функционирует с весны прошлого года в связи с пандемией коронавируса. "Ринг - это настоящее сокровище в богатой 144-летней истории ЛБМ. Его закрытие - это не то решение, которые мы или в целом рынок готовы легко принять. Тем не менее ЛБМ выдержала проверку временем именно потому, что была способна адаптироваться к изменениям на рынке и поведению трейдеров", - отметил исполнительный директор биржи Мэттью Чемберлен.

Газета Financial Times подчеркнула, что после закрытия ринга ЛБМ в Европе больше не останется подобных товарных бирж, где брокеры могут физически присутствовать на месте. "Грустно, что мы теряем часть истории, но переход на электронные торги [из-за пандемии] получился успешным. Я не знаю ни одного человека, который бы жаловался по этому поводу. Единственное, чего мы лишились, так это чувства причастности к одному сообществу, которое возникало благодаря рингу", - заявил глава британской трейдерской компании Kingdom Futures Малкольм Фримен, слова которого приводит издание.

Лондонская биржа металлов, которая является ведущей в мире товарной биржей, специализирующейся на торговле цветными металлами, была основана в столице Великобритании в 1877 году. В 2012 году площадка была приобретена за £1,4 млрд холдингом Hong Kong Exchanges and Clearing, который является оператором Гонконгской фондовой биржи. Ежегодный общий объем торгов на ЛБМ составляет около £8 трлн ($11 трлн).