Изучается вопрос запрета ввоза в Казахстан томатов из Азербайджана - АПБ

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана изучает вопрос в связи с решением Казахстана на запрет импорта томатов из Азербайджана.

Об этом сообщили Trend в пятницу в Агентстве.

Согласно информации, 5-14 января текущего года было получено 17 уведомлений о том, что в Казахстан экспортируются томаты с вирусом коричневой морщинистости Tomato brown rugose cfruit virus (ToBRFV).

"В настоящее время в этом направлении ведутся исследования совместно с соответствующими ведомствами Республики Казахстан", - сказали в АПБ.

Отметим, что ранее министерство сельского хозяйства Республики Казахстан проинформировало Россельхознадзор о запрете на ввоз азербайджанских томатов в связи с выявлением вируса коричневой морщинистости плодов томата.

В документе отмечается, что овощи поступили из Азербайджана в Республику Казахстан 2 и 12 января 2021 года в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Национальной организацией по карантину и защите растений Азербайджана. Выявление вируса в продукции подтверждено ГУ «Республиканский центр карантина растений» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана.

(Автор: Фидан Бабаева)