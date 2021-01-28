В целях увеличения экспорта помидоров из Азербайджана создана Рабочая группа

БАКУ/Trend/ - К 2025-му году Азербайджан планирует увеличить экспорт помидоров на 50 миллионов долларов.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности Фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики Азербайджана за 2020 год, сказал исполняющий обязанности президента фонда Юсиф Абдуллаев, сообщает Trend.

По его словам, Азербайджан начнет объединять в единый кооператив семейные хозяйства, производящие небольшой объем помидоров и желающие экспортировать их.

Абдуллаев подчеркнул, что в 2020 году Азербайджан экспортировал помидоры на 200 миллионов долларов, из низ 95 процентов приходятся на рынки России.

"Идея создания кооператива основана на облегчении доступа продукции семейных ферм на внешние рынки, поскольку сами они этого сделать не могут. Реализация проекта начнется со следующего месяца, в связи с чем Azpromo и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) создали совместную Рабочую группу. В проект также вовлечено Агентство по безопасности пищевых продуктов",- подытожил Абдуллаев.

Отметим, что AZPROMO является совместной государственно-частной инициативой, созданной министерством экономики Азербайджана в 2003 году с целью содействия экономическому развитию путем привлечения иностранных инвестиций и стимулирования экспорта в ненефтяном секторе.

Миссия AZPROMO заключается в удовлетворении потребностей бизнесменов посредством предоставления целенаправленных услуг, содействии притоку иностранных инвестиций и эффективности экспорта.

Напомним, что за рубежом уже действуют семь торговых домов Азербайджана.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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