В Макао открывается отель-казино в лондонском стиле за $2 млрд

Новый роскошный отель с казино в европейском стиле, получивший название Londoner, открывается в понедельник в Макао. Такие планы представила компания-владелец Sands China - один из шести операторов игорного бизнеса в бывшем португальском анклаве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Объект начнет работать перед Новым годом по лунному календарю (начинается 12 февраля), в период притока туристов из материкового Китая. Ожидается, что открытие объекта поспособствует оживлению игорной отрасли. Londoner строился не с нуля: речь идет о проекте трансформации и ребрендинга уже существующего отеля Holiday Inn с 1,2 тыс. номеров. В его реконструкцию и расширение было вложено $2 млрд. В результате на этом месте возник более крупный комплекс Londoner, в котором 600 роскошных сьютов, новые игорные столы и автоматы, магазины и рестораны. Сейчас открывается первая фаза проекта.

Рядом с отелем сооружена копия Биг-Бена, а внутренний интерьер помещений позаимствован у Вестминстерского дворца. Также предусмотрено строительство концертного зала на 6 тыс. мест, который будет открыт позже.

В Макао по соседству уже имеются два других подобных тематических комплекса в европейском стиле. Это комплекс Venetian с копией собора Святого Марка и каналами с гондоламии, а также Parisian копией Эйфелевой башни. Объекты принадлежат этой же компании с американским капиталом и вызывают повышенный интерес у китайских туристов.

Отличительной особенностью Londoner призваны стать 14 ВИП-сьютов площадью от 113 до 298 кв. м, расположенные на двух верхних этажах отеля. В разработке их дизайна принимал участие Дэвид Бекхэм. "Я очень рад запуску первой фазы The Londoner Macao и надеюсь, что гостям понравятся близкие мне элементы Лондона. Было потрясающе работать с командой Sands над созданием первых в своем роде сьютов от Дэвида Бекхэма - проектом, который объединяет мою страсть к дизайну интерьера со всем тем, что я люблю в Лондоне", - сказал он.

Кризис отрасли

Бывшее португальское владение Макао, находящееся с 1999 года под юрисдикцией Китая по формуле "одна страна - две системы", является крупнейшим в мире игорным центром. По своим оборотам он в разы превосходит американский Лас-Вегас. В городе насчитывается более 40 казино и строятся новые.

Стремительному росту эта индустрия обязана многочисленным гостям из материкового Китая, где азартные игры запрещены. Однако из-за пандемии граница между Макао и континентальной частью страны до октября 2020 года фактически оставалась закрытой. В июне падение доходов отрасли достигало рекордных 97%, а в феврале все казино города впервые в истории были закрыты по требованию властей на две недели.

Однако в последнее время наметилась тенденция постепенного оживления отрасли. В январе этого года доходы игорного бизнеса показали лучший результат с начала пандемии и достигли 8,024 млрд патак ($1 млрд), сообщило управление инспекции и координации азартных игр. В годовом исчислении обороты в прошлом месяце сократились на 63,7%, что стало наименьшим спадом с февраля прошлого года. В декабре падение составляло 65,8%, в ноябре - 70,5%, в октябре - 72,5%, а в предыдущие шесть месяцев превышало 90%.

Улучшение ситуации связано со смягчением правил въезда для посетителей из соседней южнокитайской провинции Гуандун. В Макао эпидемическая ситуация остается спокойной. Там вызываемое коронавирусом заболевание было диагностировано всего у 47 жителей. Однако для жителей близлежащего Гонконга и граждан иностранных государств "азиатский Лас-Вегас" по-прежнему остается закрытым для въезда.

На этом фоне оператор сетей казино Sands China зафиксировал в минувшем году убытки, превышающие $1,5 млрд, по сравнению с чистой прибылью в размере $2 млрд в 2019 году. Несмотря на это, базирующаяся в США материнская компания Las Vegas Sands по-прежнему видит перспективы на рынке Макао и заявила о намерении инвестировать в него еще от $5 до $10 млрд.