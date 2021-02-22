Объём внешнеторгового оборота Азербайджана превысил $2 млрд
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Назначен начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Минкультуры Азербайджана
Ведется подготовительная работа в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида - репортаж Trend TV
Каждый случай подрыва на мине на освобожденных территориях Азербайджана является очередным преступлением Армении - депутат
Узбекская компания предоставила ИТ-оборудование крупнейшей проектно-изыскательской организации Центральной Азии
«Лаборатория Касперского»: взрывной рост курса криптовалюты замедлил общемировой рынок DDoS-атак в конце 2020 года
На балансе госагентства автодорог Азербайджана на освобожденных территориях находятся более 2,6 тыс. км дорог
Итальянская компания привлечена к разработке концепции Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)