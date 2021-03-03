В январе 2021 г. объем продаж посредством портала Azexport превысил $53 млн
Лента новостей
На экзамене по приему на госслужбу женщины продемонстрировали наилучшие результаты – ГЭЦ Азербайджана
Обещание предоставить странам необходимые вакцины в рамках инициативы COVAX не выполнено - Госагентство ОМС
Состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам, связанным с освобожденными территориями Азербайджана
Поддержка Турции ощущалась не только в Отечественной войне, но и на протяжении всей истории - министр культуры Азербайджана
Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
Азербайджан и Германия заинтересованы в увеличении взаимного торгового оборота - замминистра экономики