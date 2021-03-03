Франция заинтересована в укреплении сотрудничества с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Сенат Франции заинтересован в укреплении двустороннего сотрудничества с Туркменистаном.

Как сообщает Trend со ссылкой на электронную газету "Золотой век", об этом было сказано в ходе встречи чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана во Франции Шохрата Джумаева с сенатором, руководителем сенатской Группы дружбы Франция-Центральная Азия Эрве Мореем и другими представителями страны.

Во время встречи была обсуждена возможность проведения цикла мероприятий, призванных активизировать межпарламентский диалог.

Так, стороны договорились организовать в ближайшее время встречу посла с сенаторами – членами Группы дружбы Франция-Центральная Азия для обмена мнениями касательно взаимодействия.

Отмечается, что были рассмотрены ключевые аспекты туркмено-французского межпарламентского диалога и вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в области культуры и образования.

Как ранее сообщили Trend во французском МИД, Франция заинтересована в развитии отношений с Туркменистаном по всем направлениям, и приоритетом является экономическое сотрудничество.

Было отмечено, что стороны подписали двухлетний план сотрудничества в апреле 2019 года.

“План активно реализуется, примером чего являются двусторонние политические консультации, проведенные в режиме видеоконференции 5 июня”, – подчеркнули в министерстве.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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