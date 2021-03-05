Турция продолжает закупки различной продукции на бирже Туркменистана
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В Азербайджане утвержден "Протокол о размере обязательных платежей государств-членов в бюджет Тюркской академии"
В Москве скончалась азербайджанская актриса Алла Ягизарова, которая снялась в фильме "Telefonçu qız" (ФОТО)
Для координации исследований необходимо использовать современные научные технологии - вице-президент НАНА
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО)
Мероприятия по содействию занятости на освобожденных территориях Азербайджана начнутся после их разминирования
Партия "Ени Азербайджан" выполняет объединяющую функцию - председатель партии Национального спасения
Израильтянка подарила раненому азербайджанскому военнослужащему роговицу глаза покойного мужа (ВИДЕО)
Спорт в шоу-бизнесе – кто из азербайджанских звезд гоняет в футбол, тянет гантели и наматывает круги на беговой дорожке… (ФОТО/ВИДЕО)
Участники войны в Азербайджане пока не включены в группу с привилегиями по трудоустройству – Госагентство
Мы не можем принуждать частные компании взять человека на работу – Госагентство занятости Азербайджана
Прогресс Азербайджана по уровню экономической свободы является результатом последовательных реформ - министр экономики
В рамках карантинных мер общественный транспорт в Азербайджане в ближайшие три дня работать не будет
По инициативе Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева вносит новый вклад в защиту мирового и религиозного наследия в Ватикане (ФОТО)