CBS заплатит до $9 млн за интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл

Телеканал CBS заплатит до $9 млн в качестве лицензионного сбора за право транслировать интервью журналистки Опры Уинфри с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл, передает Trend со ссылкой на Газета.ru..

По данным источников, в рамках соглашения между CBS и продюсерской компанией Уинфри Harpo Productions телеканал заплатит от $7 до $9 млн.

Двухчасовое интервью будет показано в эфире CBS в воскресенье, 7 марта, в 20.00 по восточному времени (05.00 понедельника, 8 марта, по бакинскому времени). При этом, по данным издания, CBS требует от покупателей рекламы около $325 тысяч за 30 секунд эфира во время трансляции интервью, что примерно вдвое превышает обычную цену рекламного времени.

Представитель принца Гарри и Меган Маркл заявил, что им компенсацию за интервью не выплачивают.