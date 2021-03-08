Азербайджанская промышленная корпорация нацелена на реструктуризацию портфеля

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" в результате повышения конкурентоспособности продукции, производимой дочерними предприятиями, расширения применения современных технологий на предприятиях и других оздоровительных мер, добилось повышения инвестпривлекательности предприятий для предпринимателей и предприняло определенные шаги для сотрудничества с частным сектором.

Об этом сказал Trend заместитель директора Департамента стратегического развития и коммерции "Азербайджанской промышленной корпорации" (АПК) Рустам Акбарли.

По его словам, в качестве продолжения проводимой политики в будущем можно считать целесообразным рассмотрение таких вопросов, как реструктуризация портфеля корпорации и приватизация отдельных предприятий.

"Следует отметить, что, поскольку ОАО" Азербайджанская промышленная корпорация " действует на основе коммерческих принципов, предпринятые корпорацией шаги направлены на увеличение прибыли на акцию и увеличение поступлений средств в государственный бюджет",- также подчеркнул Акбарли.

Он заявил, что здоровый и сбалансированный экономический рост создает прочную основу для устойчивого развития страны.

А для достижения экономического роста обеспечение деятельности государственных компаний на основе коммерческих принципов, повышение уровня рентабельности и повышение экономической эффективности их деятельности можно назвать одними из основных моментов",- отметил Акбарли.

Он также подчеркнул, что для устойчивого экономического роста можно считать целесообразным укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами и увеличение доли частного сектора в финансировании ненефтяного сектора.

Отметим, что 26 декабря 2017 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ о создании Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация", акции которого принадлежат государству.

Целью подписания Указа является повышение эффективности управления государственным имуществом в связи с применением Указа Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики", формирование системы отчетности и контроля, основанной на принципах корпоративного управления, достижение налаживания выгодных кооперационных связей между принадлежащими государству предприятиями и повышение производственного потенциала по звеньям стоимостной цепочки.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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