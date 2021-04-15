Турция лидирует среди стран-инвесторов в ненефтяной сектор Азербайджана - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турция является лидером среди стран, инвестирующих в ненефтяной сектор Азербайджана. Об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с послом Турции Эрканом Озоралом, завершившим дипломатическую деятельность в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство, Джаббаров отметил плодотворную деятельность посла в Азербайджане и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Министр подчеркнул, что азербайджано-турецкие отношения развиваются по нарастающей и сегодня достигли своего пика.

Он также отметил сильную политическую и моральную поддержку, оказанную Турцией Азербайджану во время 44-дневной Отечественной войны.

По его словам, важную роль в развитии двустороннего сотрудничества играет политическая воля глав двух государств.

Говоря о развитии торгово-экономических связей между двумя странами, министр отметил, что Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана. Соглашение о преференциальной торговле, подписанное между правительствами Азербайджана и Турции, будет способствовать расширению двусторонних торговых связей.

Также глава ведомства сообщил, что число турецких компаний, работающих в Азербайджане, растет.

Джаббаров отметил наличие широких возможностей для участия турецких компаний в восстановлении и строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

В свою очередь, Озорал, выразив удовлетворение в связи со своей деятельностью в Азербайджане, отметил наличие дружественных и братских отношений между двумя странами, стратегическое партнерство.

Он подчеркнул, что гордится тем, что являлся послом Турции в Баку в период Отечественной войны, завершившейся исторической победой Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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