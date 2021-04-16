Торги на бирже Гонконга открылись слабым ростом котировок
Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись незначительным ростом котировок. Индекс Hang Seng повысился на 34 пункта (0,12%) - до 28 827. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные этой площадки.
Единой тенденции на рынке пока не сложилось, в ходе утренней сессии преобладает разнонаправленная динамика. В положительной зоне торгуются активы, связанные с производством золота, нефти, автомобильной промышленностью. Отрицательная динамика охватила акции ряда банков. Однако крупных колебаний курсов акций не отмечено.
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