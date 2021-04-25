Грузия снизила экспорт отечественной продукции

БАКУ / Trend / - За январь – февраль 2021 года Грузия экспортировала товаров местного производства на сумму 494,7 миллиона долларов, что на 6,8 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Доля внутреннего экспорта (товаров и услуг местного производства или иностранного происхождения, которые были существенно изменены в результате местной переработки) в общем объеме экспорта составила 74,6 процента (369 миллионов долларов США), что на 7,9 процента выше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Ведущими торговыми партнерами были:

– Россия (64,9 миллиона долларов),

– Китай (50,9 миллиона долларов),

– Турция (43,6 миллиона долларов.

В январе – феврале 2021 года медные руды и концентраты заняли первое место в списке основных экспортных статей. На их долю пришлось 94,5 миллиона долларов США – это 25,6 процента от общего объема экспорта.

Второе место – экспорт ферросплавов с 52,1 миллиона долларов, или 14,1 процента в общем объеме. Третье место за экспортом вина из свежего винограда, который составил 25,9 миллиона долларов (7 процентов).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)