Товарооборот между Азербайджаном и Британией значительно вырос в I квартале - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Великобританией значительно вырос в январе - марте 2021 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с послом Великобритании и Северной Ирландии в Баку Джеймсом Лайлом Шарпом.

По его словам, между двумя странами, помимо других сфер, налажено успешное торговое и инвестиционное сотрудничество. Так, среди стран, инвестирующих в Азербайджан, Великобритания занимает первое место, отметил министр.

Джаббаров также проинформировал посла о реформах, осуществляемых в Азербайджане, о национальных приоритетах социально-экономического развития страны до 2030 года.

В свою очередь, Шарп сообщил о заинтересованности Великобритании в расширении связей с Азербайджаном и внес свои предложения по развитию экономического партнерства.

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в различных сферах экономики и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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