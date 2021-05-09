Азербайджан в I квартале увеличил импорт судов и плавучих конструкций почти в 25 раз
БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе - марте 2021 года импортировал корабли, лодки и плавучие конструкции на сумму 31,9 миллиона долларов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК).
По данным ГТК, азербайджанский импорт кораблей, лодок и плавучих конструкций вырос в годовом исчислении почти в 24,5 раза.
"Азербайджан в январе - марте экспортировал корабли, лодки и плавучие конструкции на 14 тысяч долларов, что на 44 тысячи долларов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в бюллетене.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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