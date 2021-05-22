Деловое сообщество Литвы заинтересовано в сотрудничестве с Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - В Литве растет интерес делового сообщества к сотрудничеству с Узбекистаном.

Об этом сообщили Trend в посольстве Литвы в России и Узбекистане.

В дипмиссии отметили позитивный настрой Литвы в отношении развития торгово - экономических и политических связей с Узбекистаном.

"Мы видим постоянно растущий интерес наших компаний к работе на узбекском и региональных рынках. Наше бизнес-сообщество просит предоставлять больше информации об Узбекистане, его экономике и возможностях", - сказали в посольстве.

По его данным, пандемия COVID-19 негативно повлияла на двустороннюю торговлю: товарооборот между Литвой и Узбекистаном в 2020 году сократился на 22 процента - до 153,5 миллиона евро. В то же время литовский импорт из Узбекистана в указанный период вырос на 31 процент.

В посольстве подчеркнули, что нынешний двусторонний товарооборот не соответствует имеющемуся экономическому потенциалу Литвы и Узбекистана.

"Тем не менее, мы с оптимизмом смотрим в будущее, особенно в контексте восстановления после кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - сказали в дипмиссии.

В посольстве считают, что поскольку Литва и Узбекистан являются странами с рыночной экономикой, их деловые сообщества должны разрабатывать коммерческие проекты.

"Наша задача - способствовать контактам деловых сообществ, убедиться в отсутствии институциональных барьеров для сотрудничества, четкости таможенных процедур и технических регламентов, а также предоставить информацию о процедурах в Литве для узбекских предприятий и информацию о рынке Узбекистана - для литовских компаний", - подчеркнули в дипмиссии.

По ее данным, литовские инвесторы в Узбекистане реализуют проекты в сфере транспорта и автохимии. Кроме того, некоторые литовские финансово-технологические компании рассматривают возможность участия в проектах в Узбекистане.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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