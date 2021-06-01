Нидерланды поддерживают Грузию в рамках соглашения об ассоциации с ЕС

БАКУ / Trend / - Нидерланды будут продолжать поддерживать Грузию в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией и в реализации программы реформ.

Об этом Trend сообщили в посольстве Нидерландов в Тбилиси.

"С этой целью Нидерланды будут продолжать оказывать техническую помощь в области безопасности пищевых продуктов, садоводства и молочного животноводства, чтобы поддержать Грузию в увеличении внутреннего производства и достижении более высоких стандартов", – добавили в посольстве.

Согласно источнику, несмотря на то, что 2020 год был трудным для каждой страны из-за пандемии COVID-19, Нидерланды гордятся тем, что в Грузии были созданы две молочные фермы.

Посольство рассматривает их как флагманские проекты для Грузии с точки зрения используемых технологий.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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