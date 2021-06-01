Азербайджан значительно увеличил ненефтяной экспорт
Лента новостей
Министерство нацобороны Турции распространило видео с учений с участием азербайджанских военных (ВИДЕО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии выпуска в воду мальков осетровых рыб (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: В прошлом году Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в области борьбы с пандемией
Президент Ильхам Алиев: Продолжающийся «вакцинный национализм», постепенно углубляющееся неравенство между развитыми и развивающимися странами в доступе к вакцинам вызывают озабоченность
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан передал Всемирной организации здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США
Президент Ильхам Алиев: В результате принятых в Азербайджане детальных мер карантинный режим был постепенно смягчен
Дорожная полиция Азербайджана рекомендует ограничить поездки в центр города на время проведения Формулы-1
Грузия пользуется преимуществами программ сотрудничества Совета Европы в рамках трех планов действий
Строительство железной дороги Горадиз – Агбенд, аэропорта в Физули ведется быстрыми темпами – министр (ФОТО)
Представлено выступление Президента Ильхама Алиева в видеоформате на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВИДЕО)
YARAT проведет однодневную выставку "Погружение: Семь слоев эмоциональных значений участников ARTIM Lab-2021"