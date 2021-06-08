IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО)

Бизнес 8 июня 2021 19:48 (UTC+04:00)
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Опрос более чем 120 руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан, показывает рекордный уровень оптимизма.

  • 71% руководителей компаний в Азербайджане считают, что глобальный экономический рост улучшится в 2021 году.
  • 42% руководителей компаний в Азербайджане очень уверены в росте своей компании в течение следующих 12 месяцев
  • Пандемия, волатильность обменного курса и растущие налоговые обязательства стали главной угрозой для роста в Азербайджане
  • 49% руководителей в Азербайджане учли волатильность обменного курса в своей деятельности по стратегическому управлению рисками
  • 33% руководителей компаний в Азербайджане уделяют внимание навыкам и способности к адаптации своих сотрудников для повышения конкурентоспособности
  • Более половины лидеров в Азербайджане планируют двузначные инвестиции в цифровую трансформацию

8 июня 2021 года компания PwC Azerbaijan запустила презентацию 4-го ежегодного опроса руководителей компаний в Азербайджане. Основные результаты опроса были представлены компаниям и средствам массовой информации на мероприятии, в котором приняли участие руководители компаний и топ-менеджмент, должностные лица и дипломаты. Опрос руководителей компаний в Азербайджане является частью Ежегодного глобального опроса руководителей высшего звена и является основным опросом PwC, в котором за последние 24 года принимают участие тысячи руководителей компаний со всего мира.

Для бизнеса 2021 год станет годом переосмысления. Через год после начала пандемии COVID-19 PwC Азербайджан опросила 120 руководителей компаний по всему Азербайджану об их планах относительно того как они будут реагировать на новые угрозы, трансформировать свою операционную модель и создавать более устойчивое будущее. В опросе приняли участие руководители как частных, так и государственных компаний из всех ключевых отраслей экономики Азербайджана.

Сейчас целью опроса руководителей компаний Азербайджана, которое проводится уже четвертый год подряд, - выявить ключевые тенденции и закономерности в местной экономике, которые влияют на принятие важных управленческих решений руководителями деловых кругов.

В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия с участием генерального директора Bakcell Райнера Ратгебера, генерального директора и Председателя Правления PASHA Bank Талеха Кязимова и генерального директора GL LTD Асифа Зейналова. Модератором панельной дискуссии выступил Управляющий Партнер PwC в Азербайджане Мовлан Пашаев.

«Многое изменилось с тех пор, как мы провели опрос руководителей компаний в прошлом году. Пандемия вызвала явные потрясения и неопределенность во всем мире и Азербайджан не стал исключением. Несмотря на беспрецедентные времена, руководители компаний динамично развиваются и переосмысливают способы использования новых возможностей, ускоряя свои амбиции и выполняя обычные задачи необычными способами”, - сказал Управляющий Партнер PwC в Азербайджане Мовлан Пашаев в ходе мероприятия.

В этом году руководители азербайджанских компаний настроены очень оптимистично, и нынешний оптимизм бизнес-лидеров по всему Азербайджану отражает картину во всем мире, поскольку массовые программы вакцинации, наконец, начинают предлагать гарантированный выход из пандемии. 71%руководителей компаний Азербайджана считают, что в 2021 году мировой экономический рост улучшится. Руководители азербайджанских компаний также видят перспективы — как для мировой экономики, так и для своих собственных организаций: 42% руководителей азербайджанских компаний говорят, что они очень уверены в перспективах роста своих доходов в следующем году, а 56% очень уверенно заглядывают на три года вперед.

Несмотря на свою уверенность, руководители местных компаний остро осознают угрозы во внешней среде, начиная с очевидного: пандемии и другие кризисы в области здравоохранения являются угрозой номер один в списке этого года, причем 64% руководителей компаний Азербайджана заявили, что они “крайне обеспокоены” немного больше, чем в среднем по миру, а также Центральной и Восточной Европе.

Волатильность обменного курса беспокоит азербайджанских респондентов значительно больше, чем респондентов в мире и странах ЦВЕ: 54% выражают крайнюю озабоченность по поводу этой угрозы (по сравнению с 32% в 2020 году). Неудивительно, что 49% руководителей компаний Азербайджана учитывают волатильность обменного курса в своей деятельности по стратегическому управлению рисками.

Растущее число руководителей азербайджанских компаний (33%) стремятся повысить конкурентоспособность своих организаций, уделяя особое внимание навыкам и способности к адаптации своих сотрудников, в то время как 67% из них считают, что квалифицированные, образованные и легко адаптирующиеся сотрудники являются главным приоритетом бизнеса.

Растущее внимание руководителей компаний в Азербайджане к технологиям для повышения производительности не обязательно означает, что они предусматривают сокращение рабочей силы, когда рост вернется. В краткосрочной перспективе несколько руководителей азербайджанских компаний отреагировали на кризис COVID-19 сокращением заработной платы – 19% из них сообщили, что за последние 12 месяцев они сократили численность персонала своей организации на 8% и 3%, что значительно ниже, чем в среднем по миру и Центральной и Восточной Европе соответственно.

Рост обеспокоенности руководителей азербайджанских компаний киберугрозами и дезинформацией совпадает с быстрым ускорением цифровых преобразований многих компаний во время пандемии, и они не планируют замедляться. Внезапный переход к удаленной работе в прошлом году стал срочным тревожным сигналом о том, что цифровые технологии и повышение квалификации имеют решающее значение для будущего успеха в быстро развивающихся странах, в основе которых лежит искусственный интеллект, робототехника и другие развивающиеся технологии. Хорошая новость заключается в том, что 60% респондентов в Азербайджане по сравнению с 49% в мире и 50% в Центральной и Восточной Европе стремятся увеличить свои инвестиции в цифровую трансформацию, и это прямой ответ на воздействие COVID-19.

PwC Azerbaijan провела 120 интервью с руководителями крупных компаний как в частном, так и в государственном секторе. Интервью проводились в основном онлайн, после чего следовали личные встречи. Интервью проводились в разных отраслях. Все интервью проводились на конфиденциальной основе. 12% компаний-респондентов имели выручку от 101 до 999 миллионов долларов США; 80% компаний находились в частной собственности.

Скачать отчет можно по ссылке.

IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Image
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Image
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Image
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Image
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Image
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Image
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Image
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Image
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Image
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
IV Ежегодный опрос руководителей компаний, проведенный PwC Азербайджан: Вопросы повестки дня, которые предстоит принять во внимание завтра (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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