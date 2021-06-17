Азербайджан принимает участие в международной торгово-экономической выставке в Китае

БАКУ /Trend/ - Азербайджан принимает участие в 31-й Международной торгово-экономической выставке, проходящей с 15 июня в Китае, сообщает Trend в четверг со ссылкой на минэкономики Азербайджана.

Как отмечается, Азербайджан принимает участие в выставке при поддержке минэкономики и организации торгового представительства в Китае в качестве “страны-почетного гостя”.

Для участия в выставке, проводимой в этом году в онлайн-формате в связи с ограничениями, введенными в городе Харбин из-за пандемии, для Азербайджана был разработан единый стенд “Made in Azerbaijan” в 3D-формате площадью 1810 квадратных метров. На стенде демонстрируется продукция более 20 компаний, связанных с ковроткачеством, пищевой и ликеро-водочной промышленностью. Наряду с этим, представлена информация об инвестиционном, транспортно-транзитном и туристическом потенциале Азербайджана.

В рамках выставки, которая продлится до 19 июня, азербайджанские продукты рекламируются организаторами также на различных онлайн-платформах.

Отметим, что эта Международная торгово-экономическая выставка, проводимая с 1990 года, считается самой значимой международной выставкой китайской провинции Хэйлунцзян.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @Fidan_Babaeva