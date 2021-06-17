Вывоз гречихи из Казахстана будет квотироваться

В целях обеспечения населения и стабилизации внутренних цен на гречневую крупу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии сроком на три месяца до 31 августа 2021 года вводятся количественные ограничения экспорта гречихи из государств-членов ЕАЭС, передает Trend со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана.

Учитывая наличие внутренних запасов гречки, экспортных контрактов для казахстанских предпринимателей сохранена возможность осуществлять экспорт гречки в пределах 4200 тонн.

В тоже время в других странах ЕАЭС фактически установлен запрет на вывоз данной крупы.

В настоящее время Министерством сельского хозяйства и Министерством торговли и интеграции обсуждаются Правила распределения данной квоты между экспортерами.

За 2020 год экспорт гречихи (код ТН ВЭД 100810000) составил 7,5 тыс.тонн на сумму 4,3 млн.долл.США, увеличившись в натуральном выражении на 5,85% по сравнению с 2019 годом (7,1 тыс. тонн на сумму 2,61 млн.долл.США). При этом в 2020 году большую часть экспортировали в Украину (94%), незначительно в Кыргызстан, Таджикистан, Турцию и Польшу.