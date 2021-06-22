АБР окажет поддержку развитию страхового рынка Азербайджана

Бизнес 22 июня 2021 11:25 (UTC+04:00)
АБР окажет поддержку развитию страхового рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) окажет поддержку развитию страхового рынка Азербайджана.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана (АСА), cостоялась встреча между руководством Ассоциации и главой постоянного представительства АБР в Азербайджане Кэндис Макдэйган.

На встрече исполнительный директор АСА Эльмар Мирсалаев проинформировал руководство представительства АБР о деятельности Ассоциации, рассказал о ситуации на местном страховом рынке и перспективах развития. Подчеркнув, что сектор находится на новой стадии развития, он отметил, что существует ряд вопросов, которые необходимо решить в рамках текущих рыночных условий.

Макдэйган в свою очередь выразила заинтересованность деятельностью Ассоциации и процессами на страховом рынке Азербайджана.

Она подчеркнула, что между двумя структурами будет обеспечен обмен информацией, связанной со страховым сектором, и, как следствие, будет изучена возможность оказания со стороны АБР технической поддержки в выявлении реальных проблем на страховом рынке и определении путей их решения для обеспечения дальнейшего развития сектора.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: Fidan_Babaeva

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