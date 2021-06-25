Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в Грузию превысил $94 млн
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Завтра в Азербайджане активируют портал icaze.e-gov.az для разрешений на проведение торжественных церемоний (ВИДЕО)
В Дашогузском регионе Туркменистана возводится первый частный холодильный склад по хранению сельхозпродукции
ГПС Азербайджана и SOCAR распространили совместную информацию о незаконной ловле рыбы на Нефтяных Камнях
В Азербайджане расширен список заболеваний для назначения инвалидности – глава парламентского комитета
ВБ и IFC работают с Азербайджаном над проектированием хорошо функционирующего оптового рынка электроэнергии (Эксклюзив)
IFC и ВБ могут сотрудничать с Азербайджаном в реализации первых морских ветроэнергетических проектов (Эксклюзив)
Руководство минобороны Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
В этом году азербайджанский народ отпразднует День Вооруженных сил с большой радостью и гордостью – Сахиба Гафарова
Повышены должностные оклады военных, служащих на освобожденных территориях Азербайджана - Распоряжение