Геостат назвал основных торговых партнеров Грузии

БАКУ /Trend/ - В январе – мае 2021 года доля десяти крупнейших стран-экспортеров в общем экспорте Грузии составила 78 процентов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу статистики.

По данным службы, Китай занимает первое место в тройке крупнейших экспортеров (262,5 миллиона долларов США). На втором месте – Россия (205,3 миллиона долларов), на третьем – Азербайджан (195,6 миллиона долларов).

При этом в январе – мае доля десяти крупнейших стран-партнеров по импорту в общем объеме импорта Грузии составила 70 процентов. В тройке лидеров: Турция – 624,8 миллиона долларов США, Россия – 393,4 миллиона долларов, Китай – 289,6 миллиона долларов.

По данным Национальной службы статистики, в январе – мае доля десяти крупнейших торговых партнеров в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 71,6 процента. Крупнейшими торговыми партнерами страны являются: Турция – 758,1 миллиона долларов США, Россия – 598,7 миллиона долларов, Китай – 552 миллиона долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)