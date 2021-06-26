Главные почтовые компании Беларуси и Туркменистана продолжат сотрудничество

БАКУ /Trend/ - В 2021 году сотрудничество Республиканского унитарного предприятия "Белпочта" Беларуси и Государственной компанией почтовой связи "Туркменпочта" Туркменистана будет продолжено, сообщили Trend в "Белпочта".

Отмечается, что на протяжении многих лет "Белпочта" успешно сотрудничает в области оказания услуг почтовой связи с "Туркменпочта" в рамках Всемирного почтового союза (ВПС) и его нормативно-правовой базы, а также в области обмена международными отправлениями EMS – на основании двустороннего соглашения.

"Беларусь и Туркменистан также развивают сотрудничество и обмениваются прогрессивным опытом в рамках деятельности Регионального содружества в области связи (РСС) – участвуют в заседаниях Комиссий РСС по почтовой связи и Совета операторов почтовой связи РСС, международных семинарах и выставках", – отметили в сообщении.

"Белпочта" и "Туркменпочта" осуществляют сотрудничество, принимая участие в международных мероприятиях в области почтовой связи, включая конгрессы, заседания и международные семинары ВПС.

Отметим, что "Белпочта" возобновила с 31 марта почтовые отправления из Беларуси в Туркменистан. Из Беларуси возможно отправить письменную корреспонденцию (документы) и посылки. При этом доставка в Туркменистан через курьерскую службу ЕМС пока не осуществляется.

Напомним, что Туркменистан и Беларусь сотрудничают в ряде сфер. Между странами осуществляются импортно-экспортные операции, в частности в рамках Евразийской экономической комиссии.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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