Китайские компании приглашены инвестировать в промышленные парки Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Китайские компании могут воспользоваться благоприятной бизнес-средой, созданной в Азербайджане, и инвестировать в промышленные парки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Баку Го Минь.

Министр проинформировал китайскую сторону о восстановительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях, и отметил возможность участия китайских компаний в реконструкции на этих землях.

Джаббаров сообщил о приоритетах экономики Азербайджана, отметил устойчивый рост ненефтяного сектора, наличие перспектив для укрепления двустороннего сотрудничества в торговой, инвестиционной и транспортно - транзитной сферах.

Китайская сторона также была проинформирована о транспортно - транзитном потенциале Азербайджана, важности Транскаспийского международного транспортного маршрута и Зангезурского коридора.

Министр отметил, что Азербайджан придает большое значение связям с Китаем и заинтересован в расширении двустороннего сотрудничества во всех сферах.

"Политическая воля глав двух государств, визиты и встречи на высшем уровне создают основу для развития партнерства. Азербайджан является одним из первых государств, поддержавших инициативу Китая "Один пояс, один путь". Особое значение на международной арене имеет взаимно выраженная поддержка территориальной целостности и суверенитета двух стран", - сказал Джаббаров.

По его словам, азербайджано-китайская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству является платформой для расширения связей между двумя странами.

Посол, в свою очередь, отметила, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Го Минь сообщила о своем видении направлений развития экономических связей между двумя странами, выразила уверенность в том, что Зангезурский коридор внесет вклад в китайскую инициативу "Один пояс, один путь".

Дипломат также пригласила Джаббарова посетить очередную Китайскую международную выставку импортных товаров и услуг.

Кроме того, стороны обсудили вопросы укрепления экономического партнерства и роста товарооборота.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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