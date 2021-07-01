Зангезурский коридор внесет вклад в проект “Один пояс-один путь” - посол Китая

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор внесет вклад в транспортный проект “Один пояс-один путь”.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым заявила чрезвычайный и полномочный посол Китая в Азербайджане Го Минь.

Посол отметила, что ее страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и поделилась своими мнениями о направлениях развития экономических связей между двумя странами.

Помимо этого, посол пригласила министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова на очередную Китайскую международную импортную выставку. Также на встрече были обсуждены вопросы укрепления экономического партнерства и увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Китаем.

Заметим, что за первые пять месяцев текущего года внешнеторговый оборот между Азербайджаном и Китаем достиг 678 миллионов долларов.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni