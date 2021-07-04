Азербайджан значительно увеличил производство стройматериалов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-мае 2021 года было произведено стройматериалов на сумму 302,8 миллиона манатов, что на 29,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на данные Госкомстата.
|
Виды продукции
|
Произведено в январе-мае 2021 г.
|
Изменения по сравнению с январем-маем 2020 г. (в %)
|
Количество готовой продукции на складах на 01.06.2021
|
Цемент (тыс. тонн)
|
1393,5
|
111,4
|
110,6
|
Строительный гипс (тыс. тонн)
|
9,3
|
143,1
|
4,0
|
Строительный известняк (тыс. тонн)
|
14,7
|
136,1
|
6,4
|
Строительные блоки и кирпич (тыс. тонн)
|
28,4
|
2,1 раза
|
20,3
|
Сборные бетонные строительные конструкции (тыс. куб. м)
|
12,5
|
74,4
|
4,7
|
Асфальт (тыс. тонн)
|
12,6
|
21,5
|
-
|
Строительный кирпич (тыс. куб. м)
|
205,6
|
107,6
|
11,7
|
Бетонная смесь (тыс. тонн)
|
972,7
|
142,3
|
-
|
Обработанный мрамор, травертин, алебастр и изделия из них (тонны)
|
14121,7
|
186,9
|
-