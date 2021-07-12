Объемы перевалки грузов в морских портах Грузии сократились

БАКУ / Trend / - Объем перевалки грузов в морских портах Грузии в этом году снизился на 6,7 процента и составил 5,5 миллиона тонн, передает Trend со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития.

Согласно данным, основной причиной сокращения является снижение на 18,5 процента грузопотока в порту Поти. Так, с января по апрель текущего года порт Поти обработал в общей сложности 2,2 миллиона тонн грузов.

Однако грузооборот порта Батуми, в отличие от порта Поти, увеличился.

Грузооборот портов Грузии за 4 месяца 2021 года:

• Порт Поти – 2,2 миллиона тонн (снижение на 18,5 процента);

• Морской терминал Супса – 1,5 миллиона тонн (без изменений);

• Батумский морской порт – 1,2 миллиона тонн (рост на 9 процентов);

• Кулевский терминал – 0,6 миллиона тонн (без изменений).

Грузинские морские порты отгрузили в общей сложности 128 000 контейнеров, что на 31 процент меньше, чем в прошлом году.

Грузинская железная дорога в этом году перевезла 4 миллиона тонн грузов, что на 11 процентов больше, чем в 2020 году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)