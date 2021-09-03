Саудовская ACWA Power намерена содействовать Узбекистану в развитии рынка капитала

БАКУ/Trend/- Министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов встретился с представителями делегации во главе с председателем правления компании Саудовской Аравии ACWA Power Мухаммадом Абунайяном, сообщает Trend со ссылкой на Минфин.

На встрече, в которой приняли участие председатель правления “Al Muhaidib Group” Сулейман аль Мухаидиб, вице-президент по развитию бизнеса компании ACWA Power Tом Терлинк, первый заместитель министра финансов Омонулло Насритдинходжаев и ответственные специалисты, обсуждались реализуемые компанией проекты и перспективы сотрудничества в Узбекистане.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития рынка капитала в Узбекистане, трансформации предприятий и банков с государственным участием, реформирования государственно-частного партнерства и развития частного сектора, а также договорились о расширении сотрудничества в рамках существующих и новых направлений.

На основе государственно-частного партнерства с компанией “AСWA Power” реализуются 3 проекта. Это строительство тепловой электростанции мощностью 1 500 МВт в Сырдарьинской области, строительство 2 электростанций каждый по 500 МВт в Бухарской области и новый проект по производству электроэнергии на основе возобновляемых ресурсов общей мощностью 1 500 МВт в 3 районах Республики Каракалпакстан.