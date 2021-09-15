Назван объем переработанного в Грузии винограда

БАКУ /Trend/ - В Кахетинском регионе Грузии на 15 сентября переработаны до 100 тысяч тонн винограда, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные Национального агентства вина.

К этому времени сбор и сдача винограда на заводы активно проходят в муниципалитетах Дедоплисцкаро, Сигнаги, Гурджаани и Кварели.

"Суточная переработка винограда находится в пределах 10 тысяч тонн", - говорится в сообщении агентства.

Реализовать свой урожай к этому времени смогли до 10 тысяч виноградарей, заработав более 90 миллионов лари. Урожай у фермеров закупают 136 винных компаний. В планах правительства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.

В 2020 году в стране были собраны и переработаны до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Выращенный урожая сдали более 25 тысяч фермеров.

С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделены 100 миллионов лари (32,2 миллиона долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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