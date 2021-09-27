В Узбекистане вырос Индекс деловой активности

БАКУ/Trend/-В августе 2021 года Индекс деловой активности (ИДА) в Узбекистане составил 1,059 пунктов, что больше на 5,9 процента в сравнении с показателями июля, сообщает Trend со ссылкой на Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Узбекистана.

Согласно экспертам ЦЭИР это связано с тем что число межбанковских транзакций в августе 2021 года увеличилось по сравнению с июлем на 188,5 тысяч и составило 4,69 миллиона.

На Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже общий оборот достиг 533,4 миллиона долларов, что на 18,1 процента больше по сравнению с предыдущим месяцем. Число малых предприятий поднялось на 7,3 тысяч, а общее количество достигло 462,3 тысяч.

Фермерских хозяйств стало больше на 191 единицу, а общее число достигло 108,79 тысяч Действующих крупных предприятий, напротив, стало меньше на 9 единиц. Общее число опустилось до 3,05 тысяч. В августе текущего года юрлицами зарегистрировано 460 товарных знаков и торговых наименований.

Отметим, что в июле ИДА составил 994 пунктов и снизился по сравнению с июнем на 0,6 процента. Тогда число операций по банковским счетам субъектов бизнеса снизилось на 7,9 процента.