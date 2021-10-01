IFC поддержит финансовый сектор Грузии в открытии новых областей деятельности

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) планирует помочь финансовому сектору Грузии открыть новые области деятельности, сказала Trend региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

"Осуществляя деятельность в финансовом секторе Грузии на протяжении более двух десятилетий, IFC продолжает уделять внимание текущим совместным проектам, помогая банкам играть ключевую роль и вносить свой вклад в усилия по восстановлению экономики страны", – сообщила она.

"Мы также планируем помочь финансовому сектору Грузии в открытии новых областей деятельности. Поскольку изменение климата создает риски и возможности для этого сектора, финансовые учреждения не могут оставаться за пределами пути перехода к низкоуглеродной экономике", – добавила Дуарте.

По ее словам, энергетические субсидии, стандарты выбросов и цены на углерод будут оказывать прямое влияние на финансовое положение клиентов этих организаций, что делает климатический риск важным элементом любого кредитного решения.

Отметим, что Грузия стала членом и акционером Международной финансовой корпорации в 1995 году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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