Узбекистан увеличил импорт бензина

БАКУ/Trend/- С начала года Узбекистан импортировал более 281,6 миллиона литров бензина, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Узбекистана.

Сумма, затраченная на ввоз топлива в страну, составила 100 миллионов долларов.

Отмечается, что только в августе в Узбекистан было импортировано 7 миллионов литров бензина. Таким образом, импорт бензина увеличился в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основные страны, из которых Узбекистан импортировал автомобильный бензин: Россия – 139 миллионов литров, Туркменистан – 121 миллион литров, Казахстан – 16 миллионов литров и Ирак – 3,6 миллиона литров.

Вместе с тем, с января по август около 730 тысяч тонн бензина было изготовлено на производственных мощностях Узбекистана.

При этом, выпуск местного топлива увеличился на 5,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.